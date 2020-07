Fossi: “STADIO? È scontato che la Fiorentina e il Comune di Firenze guardino in primis alla realizzazione nel capoluogo. Però alle discussioni devono seguire i fatti…”

Il Sindaco di Campi Bisenzio Emiliano Fossi in una lunga intervista rilasciata al Brivido Sportivo ha parlato così della questione STADIO: “Di fronte alla volontà della Fiorentina di avere un nuovo stadio, chi tiene alla nostra squadra non può che augurarsi che questo investimento – peraltro importante per tutto il territorio – si realizzi. Per questo, di fronte alle incertezze e alle difficoltà che emergevano è nata anche questa ipotesi: non contro qualcuno ma per evitare il rischio che, come molte volte già successo in passato, alle discussioni non seguissero i fatti. Ora è una delle opzioni in campo, l’obiettivo è che si realizzi l’investimento, specie di fronte alla crisi che morde. È scontato che la Fiorentina e il Comune di Firenze guardino in primis alla realizzazione nel capoluogo, ma qualora non ci fossero le condizioni noi saremmo orgogliosi di ospitare lo Stadio. Una struttura moderna oramai è fondamentale per fare un salto di qualità sportivo ma anche economico: se una società vuole competere a livello europeo deve avere strutture adeguate. L’eventuale Stadio a Campi sarebbe lo Stadio della Fiorentina e di Firenze, perché i confini comunali ormai non rappresentano più la città reale, per i nostri cittadini e per le imprese hanno poco senso ormai, e i terreni sono a 1,5 km da Firenze”.

