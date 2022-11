FOTO: A Firenze non si vede da un po’ di tempo ma il legame di Joseph Commisso con l’Italia è più saldo che mai… grazie ad Erica

In molti si sono chiesti che fine avesse fatto Joseph Commisso, sempre presente anche in assenza del padre nel primo anno e mezzo di presidenza della sua famiglia e venuto meno a livello pubblico ormai da qualche mese. Il rampollo di casa del patron della Fiorentina è tornato negli Stati Uniti, per seguire verosimilmente altre attività delle aziende di famiglia, pur senza perdere di vista gli affetti e in particolare il rapporto con Erica, conosciuta proprio in Italia dopo il suo sbarco a Firenze. Nella giornata di oggi Joseph ha celebrato così il suo terzo anniversario con lei:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giuseppe B. Commisso 🇮🇹🇺🇸💜⚜️💚💙 (@giuseppe.b.commisso)