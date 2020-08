FOTO: Amrabat sceglie la Spagna, in compagnia di un ex obiettivo viola, prima di tuffarsi nella calura di Firenze

Sarà un ritiro pre stagionale del tutto diverso rispetto al solito, con tempistiche insolite: la Fiorentina si ritroverà infatti il 22 agosto e avrà come unico volto nuovo quello di Sofyan Amrabat, acquistato a gennaio dal Verona. Il marocchino ha scelto Marbella, località andalusa dove la Fiorentina si allenava d’inverno ai tempi di Prandelli: in sua compagnia il connazionale Lazaar, ex obiettivo viola per la fascia mancina. Qualche giorno di stacco prima di tuffarsi nella calura dell’estate fiorentina e iniziare a indossare la maglia viola.

