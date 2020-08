FOTO: Anche Borja Valero annuncia l’addio all’Inter, la Fiorentina che fa?

La suggestione di un ritorno a Firenze c’è almeno da un anno ma per il momento Borja Valero si limita a lasciare l‘Inter, come annunciato da lui stesso tramite i propri canali social: “È stato un onore indossare questi colori. Grazie di tutto Inter”. Resta da capire se la Fiorentina a questo punto vorrà offrire a Borja la possibilità di chiudere la sua carriera in viola.

È stato un onore indossare questi colori. Grazie di tutto @Inter ⚫️🔵 pic.twitter.com/FQBb7d66EZ — Borja Valero (@borjavalero20) August 29, 2020