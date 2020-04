Il Capitano della Fiorentina, Davide Astori, è stato votato dai tifosi viola come difensore centrale nel decennio. Infatti, nell’iniziativa social viola sulla Fiorentina del 2010-20, il compianto difensore viola fa parte degli undici del decennio accanto a Gonzalo Rodriguez.

You picked Davide Astori as CENTRE-BACK OF THE DECADE 🙌#ForzaViola 💜 #Fiorentina #DA13 pic.twitter.com/HIxITeGjk8

— ACF Fiorentina English 🧢 (@ACFFiorentinaEN) April 9, 2020