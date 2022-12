FOTO – Anche il dg della Fiorentina Joe Barone è volato in Qatar per vedere i Mondiali

Sul proprio profilo Instagram la moglie del direttore generale della Fiorentina Joe Barone, Camilla, ha postato sui social una foto che la ritrae in compagnia del marito in Qatar, in uno degli stadi che ospitano i Mondiali. I due infatti sono volati in Medio Oriente per assistere alla fase finale del torneo, dove negli scorsi giorni era presente anche il dt viola Nicolas Burdisso.

Questa la foto postata sui social: