FOTO: Aquilani, una maglia speciale e una dedica che fa commuovere

Bella la vittoria della Primavera della Fiorentina in Coppa Italia. Altrettanto bella, se non di più, la dedica per questo successo dell’allenatore viola Alberto Aquilani.

Il pensiero del tecnico è subito andato a Daniel Guerini, giocatore della Primavera della Lazio, morto all’età di 19 anni in un incidente stradale.

Una maglia speciale è stata realizzata dal club viola, firmata da tutti i ragazzi della squadra e consegnata ai genitori dell’ex calciatore che erano presenti a Venezia per seguire la finale.