FOTO – Baggio e l’affetto dei tifosi sui social. Chiesa dovrà aspettare..

Roberto Baggio è da sempre uno dei giocatori più amati del calcio italiano, estremamente riservato nella vita privata. Tuttavia la figlia Valentina ha postato su Instagram una foto col papà al lavoro su una Panda 4×4 e sui social i tifosi hanno rinnovato l’enorme stima e l’affetto per l’ex numero 10.

Nelle scorse settimane, alcuni hanno azzardato il paragone tra il ‘divin codino’ e Federico Chiesa, accomunati dal passaggio dalla Fiorentina alla Juventus. I tifosi viola in entrambi casi non hanno preso bene la scelta di vestirsi di bianconero. La vicenda Chiesa è una ferita aperta nel cuore del tifo viola. Baggio ormai è storia passata, e sui social l’affetto per lui è tornato in voga. Chiesa invece dovrà aspettare..