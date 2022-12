FOTO: Burdisso versione Qatar, il dt ammira da vicino la sua Argentina e non solo

Appuntamento imperdibile il Mondiale per il dt viola Nicolas Burdisso che si è recato di persona in Qatar per seguire alcune Nazionali: in particolare, come documentato dallo stesso Burdisso, ieri nel mirino la sua Argentina, impegnata nell’ottavo contro l’Australia. In questi giorni però il direttore della Fiorentina ha avuto modo di vedere da vicino sia la Serbia che il Marocco, con i vari giocatori viola impegnati ma anche altre gare che potrebbero avere a che fare anche con il prossimo mercato.

