FOTO – Cabral carica sé stesso e i compagni: “Lotteremo fino alla fine”

Nel day after del trionfo sulla Roma, è tempo di riflessioni e di festeggiamenti per i giocatori viola. Tra questi, ha voluto esprimere la propria grinta l’attaccante che ieri sera non è andato vicino a segnare, ma ha compensato aiutando molto i suoi compagni. Si tratta di Arthur Cabral che attraverso un post sul proprio Instagram ha scritto “Lotteremo fino alla fine“, presumibilmente per raggiungere quell’Europa che adesso sembra un po’ meno lontana di qualche giorno fa.

Uno dei principali cannonieri, con la maglia del Basilea, dell’attuale Conference League carica la squadra in vista delle prossime sfide: