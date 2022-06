FOTO – Castrovilli continua il recupero con gli allenamenti… e ha ripreso stabilmente a correre

Il calciatore della Fiorentina Gaetano Castrovilli si trova in vacanza, più precisamente in viaggio di nozze alle isole Maldive con sua moglie, Rachele Risaliti. Il centrocampista, coinvolto in un brutto infortunio ad aprile, continua il suo percorso di recupero.

Le immagini mostrate sulle storie del suo profilo Instagram sono davvero incoraggianti. Oltre al classico allenamento in palestra, si intravedono immagini di scatti e corse ripetute. Segnali molto positivi, che danno fiducia per una pronta guarigione.

Di seguito, alcune istantanee delle storie Instagram di Castrovilli: