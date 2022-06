FOTO – Castrovilli non si ferma e continua il recupero dall’infortunio… anche in viaggio di nozze

Tanta voglia di festeggiare a dovere il matrimonio con la sua Rachele, ma anche di recuperare dal brutto infortunio subito. E’ questo il doppio sentimento di Gaetano Castrovilli, che purtroppo non vedrà il campo per un po’ ma che comunque non si lascia scoraggiare.

Per capirlo basta dare un’occhiata alle storia sul suo profilo Instagram. Castrovilli ha pubblicato dei video che lo vedono allenarsi duramente in palestra, tutto questo durante il viaggio di nozze. Di certo il centrocampista della Fiorentina non farà mancare a Rachele le attenzioni e l’amore che merita, ma al tempo stesso sa che fermarsi potrebbe rallentare il suo percorso di recupero. Invece Gaetano, di voglia di tornare in campo ne ha davvero tanta.