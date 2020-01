Il nuovo giocatore della Fiorentina, Patrick Cutrone è intervenuto su Instagram parlando del suo arrivo in viola: “Grazie di cuore ai wolves e ai loro tifosi per il sostegno che mi hanno dato!

Adesso inizia per me una nuova avventura con la @acffiorentina . Non vedo l’ora di iniziare! Torno in Italia più carico che mai! 💪🏻⚜️💜