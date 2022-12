FOTO – Dallo stadio della finale dei Mondiali, ecco due ex viola d’eccezione

In questo momento, si sta giocando la finale del Mondiale Qatar 2022, tra Argentina e Francia. In questo momento, l’Albiceleste è in vantaggio con il punteggio di 2-0. Allo stadio Losail di Doha, teatro di questa finale, sono presenti due ex calciatori della Fiorentina sulle tribune.

L’ex commissario tecnico della Nazionale Argentina Sergio Batista, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato una foto insieme a tanti ospiti d’eccezione, tra cui gli ex viola Daniel Bertoni e Carlos Dunga.

Di seguito, la foto: