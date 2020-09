FOTO: E finalmente Commisso può alzare davvero il suo primo trofeo

Giornata intensissima per Rocco Commisso, l’ennesima, ma stavolta al seguito delle sue squadre: prima alle 15 al “Bozzi” per seguire il match della Primavera contro il Bologna e poi alle 18 al “Franchi” per vedere la prima della sua Fiorentina, contro il Torino. E pochi minuti prima del calcio d’inizio dei ragazzi di Aquilani, il patron si è potuto finalmente immortalare con il primo trofeo della sua gestione in mano, la Coppa Italia Primavera vinta dalla squadra viola poco meno di un mese fa, quando Commisso era ancora in America:

