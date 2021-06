FOTO: E intanto la Nazionale Argentina fa una bella sorpresa a Gattuso

Una visita particolare quella di Rino Gattuso, che in attesa di iniziare la sua prima stagione alla guida della Fiorentina è andato a Marbella a seguire l’amichevole tra Danimarca e Argentina: parliamo di Under 23, in sostanza la versione dell’Albiceleste che parteciperò alle Olimpiadi di Tokyo. E nell’occasione il neo tecnico viola è stato omaggiato dai dirigenti della delegazione argentina Mendez Cartier e Nahuel Suarez, di una maglia in omaggio:

#Sub23 El presidente de la delegación argentina, Javier Méndez Cartier, junto a Nahuel Suárez, administrativo, hicieron entrega de un presente a Gennaro Gattuso, ex jugador internacional y actual entrenador. pic.twitter.com/FAGgO9FlTh — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) June 8, 2021