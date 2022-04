E’ stato un pomeriggio intenso per Lucas Torreira. Dopo essersi allenato tra palestra e piscina (LEGGI QUI), il centrocampista della Fiorentina è tornato per la prima volta in campo dopo l’infortunio rimediato con la Juventus. L’uruguaiano, come documentato sul proprio profilo Instagram, ha lavorato a parte: le sue condizioni saranno da monitorare nei prossimi giorni.

Ecco la foto pubblicata su Instagram da Torreira: