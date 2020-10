José Maria Callejon è a Firenze. Il nuovo acquisto della Fiorentina è sbarcato da pochi istanti nel capoluogo toscano: adesso per lui sono previste le visite mediche di rito – comprensive del tampone -, dopodiché potrà firmare il contratto che lo legherà al club di Commisso fino al 2022.

Queste le prime parole di Callejon da giocatore della Fiorentina: “Sono molto felice di essere qua, vengo con tanta voglia di fare bene. Mi devo rimettere un po’ in sesto, negli ultimi due mesi mi sono allenato da solo e questa settimana di sosta mi aiuterà. Mi piace la Fiorentina e mi piace Firenze, è una grandissima città. Stare ancora in Italia per me e la mia famiglia è importante, ho tanta voglia di fare bene e fare felici i tifosi. Sostituire Chiesa? Io non sono Chiesa, sono José Callejon. Lui è molto forte, farà sicuramente bene perché è un grandissimo giocatore. Io vengo qui per fare il mio lavoro”.

Ecco il video realizzato da Fiorentinanews.com: