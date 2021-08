FOTO e VIDEO FN: Gonzalez a Firenze tra test medici e quarantena

Un grande colpo di mercato da parte della Fiorentina, anche se fin qui è stato praticamente l’unico giocatore arrivato nel corso di questa estate. A Firenze è arrivato Nicolas Gonzalez, fresco vincitore della Copa America con la sua Argentina, all’interno di una spedizione della quale hanno fatto parte anche altri due viola: German Pezzella e Lucas Martinez Quarta.

Il giocatore si sottoporrà ad alcuni test, prima di chiudersi all’Hotel Excelsior dove resterà una settimana in quarantena (protocollo previsto per il Covid). Niente dichiarazioni per il giocatore, almeno per il momento, e un saluto fatto a chi è andato a riscontrarlo prima di entrare in un noto ambulatorio medico non molto distante lo stadio Artemio Franchi.