Dopo il passaggio al Centro Sportivo Davide Astori, Borja Valero si è recato alla clinica Fanfani per sostenere le visite mediche di rito (LEGGI QUI). L’ormai nuovo centrocampista della Fiorentina ha finito da qualche minuto e adesso potrà tornare ai Campini per apporre la sua firma sul contratto annuale che ufficializzerà il suo ritorno al club viola, in cui ha giocato per cinque stagioni, dal 2012 al 2017 prima di trasferirsi all’Inter.

Ecco il video e la foto realizzati da Fiorentinanews.com: