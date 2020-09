FOTO FN: L’arrivo di Borja Valero alle visite mediche

Dopo un breve saluto al Centro Sportivo Davide Astori, da qualche minuto Borja Valero ha raggiunto la clinica Fanfani dove svolgerà le visite mediche di rito. Giornata di riti burocratici per lo spagnolo, in attesa della firma sul contratto annuale che darà ufficialmente il via alla seconda vita fiorentina dello spagnolo.

Ecco lo scatto di Fiorentinaews.com: