FOTO E VIDEO – Il tragicomico errore di Dragowski che ha regalato il pareggio al Sassuolo

Nelle prime due apparizioni con la maglia dello Spezia, Bartlomiej Dragowski aveva sicuramente ben impressionato. L’ex portiere della Fiorentina era stato decisivo per la vittoria contro l’Empoli, e anche nella sconfitta in casa dell’Inter si era distinto con numerose grandi parate.

Oggi, invece, il polacco ha avuto una serataccia. Al 50′ della gara contro il Sassuolo, sul punteggio di 2-1 per lo Spezia, Dragowski è uscito dall’area per rinviare il pallone con i piedi ma si è scontrato con il compagno di squadra Caldara. Risultato: liscio clamoroso di entrambi e pallone facile facile da appoggiare in rete per Pinamonti.

Nel finale Dragowski si è parzialmente riscattato, compiendo un paio di interventi decisivi e in particolare uno su un colpo di testa a botta sicura di Defrel. Resta però la macchia dell’errore in collaborazione con Caldara, che ha regalato al Sassuolo il 2-2 e fatto perdere due punti allo Spezia.