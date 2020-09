FOTO: E Vlahovic… sparisce da Instagram

L’enorme delusione, la rabbia con se stesso, la frustrazione per un super risultato della sua squadra, sfumato per i due suoi errori, davanti alle due porte di San Siro. Sicuramente un mix di tutte queste sensazioni probabilmente alla base della mossa social di Dusan Vlahovic che ieri notte ha praticamente azzerato il suo profilo Instagram, togliendo tutte le foto dal suo account ufficiale. Così è come appare ad ora la sua pagina:

