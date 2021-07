Come ha festeggiato la vittoria in Copa America della sua Argentina il nuovo acquisto della Fiorentina, Nicolas Gonzalez? In maniera sobria, anzi molto sobria, perché dopo aver fatto giusto un po’ di baldoria con i compagni di squadra, si è subito congiunto con la propria famiglia.

Un quadretto felice ed allegro, ma degno anche di un contesto e di un momento difficile che sta vivendo la sua nazione, a causa del Covid.