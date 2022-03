FOTO: Ecco il giocatore del mese della Fiorentina

Come di consueto, attraverso i propri canali social, la Fiorentina ha fatto votare ai tifosi il calciatore del mese. E questa volta il vincitore è Krzysztof Piatek, che succede a Cristiano Biraghi che aveva trionfato a gennaio. Nel mese di febbraio, l’attaccante polacco arrivato a Firenze nel mercato invernale ha segnato cinque gol in sette partite.

Ecco il post pubblicato dalla società viola su Twitter:

🎖️PLAYER OF THE MONTH

Ecco a voi il miglior giocatore del mese di Febbraio:

@pjona9official ! #ForzaViola 💜 #Fiorentina #Piatek #PlayerOfTheMonth

