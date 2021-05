FOTO – Eysseric e l’indizio social sull’addio alla Fiorentina: “Mi mancherete”

Qualche minuto fa il centrocampista della Fiorentina Valentin Eysseric ha postato nelle stories di Instagram una serie di foto che lo ritraggono in campo nella partita di ieri contro il Crotone. Partita che con tutta probabilità sarà la sua ultima con la maglia viola visto il contratto in scadenza. A confermarlo sembra essere lo stesso francese che nell’ultima foto caricata è ritratto in compagnia di Kouame, Igor e Pulgar e sull’immagine ha scritto: “La banda mostruoso mi mancherà”.