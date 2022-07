MOENA – La Fiorentina è scesa da pochi minuti sul campo del Cesare Benatti di Moena per il primo allenamento della nuova stagione. La squadra è stata divisa in due gruppi per poi iniziare con un torello sul terreno di gioco.

Da segnalare che il centrocampista della Fiorentina Sofyan Amrabat si è allenato a parte insieme al preparatore atletico eseguendo alcuni di palleggi per poi riunirsi poi al gruppo.