FOTO FN: Caceres esce zoppicante dal centro sportivo e con lui si rivede… Montiel

Tutti o quasi verso l’uscita del centro sportivo: lo staff tecnico di Montella e via via anche i calciatori, pronti alla pausa di 7 giorni prima di tornare ad allenarsi per la ripresa del campionato. In questi minuti tocca a Martin Caceres, visibilmente zoppicante dopo la partita di ieri sera, e con lui Tofol Montiel, nelle ultime settimane oggetto misterioso in attesa di recuperare da qualche problema fisico.