FOTO FN: Cerofolini si riaggrega al gruppo dei portieri viola

MOENA – Come vi avevamo anticipato questa mattina a metà giornata è arrivato a Moena il portiere viola Michele Cerofolini. Il portiere classe ’99 è subito sceso in campo nell’allenamento pomeridiano con gli altri portieri della Fiorentina, ovvero Gollini, Terracciano e Rosati. Il giovane Martinelli, che fino ad ora aveva fatto il quarto, è tornato a Firenze questo pomeriggio per aggregarsi alla Primavera allenata da Alberto Aquilani.

Di seguito trovate le foto scattate dai nostri inviati a Moena: