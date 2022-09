FOTO FN – Con Italiano alla premiazione c’è anche il direttore generale della Fiorentina

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha ricevuto quest’oggi il premio come “Personaggio emergente del calcio italiano” per la sua prima ottima annata sulla panchina viola. All’evento Nereo Rocco erano presenti tante personalità del mondo del pallone, come Stefano Pioli che ha vinto il “Premio nazionale per lo sport”.

All’occasione non è mancato il direttore generale della Fiorentina Joe Barone che ha seduto accanto ad Italiano prima della sua premiazione. Ecco allenatore e dirigente viola in uno scatto catturato da FiorentinaNews.com: