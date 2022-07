MOENA – Nel corso dell’allenamento mattutino si è presentato a Moena un gruppo di ultras viola che ha intonato tanti cori per per Francesco Casini, il tifoso originario di Lastra a Signa scomparso la scorsa settimana e da tutti conosciuto come Checcone. In ricordo del supporter della Fiorentina i tifosi hanno mostrato anche uno striscione in suo ricordo.

Qui trovate la nostra foto dello striscione dedicato al compianto tifoso: