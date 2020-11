FOTO FN: Drappo rosso sul David, Firenze celebra così la giornata mondiale contro la violenza sulle donne

Un drappo rosso messo direttamente sul David, proprio davanti a Palazzo Vecchio. Così Firenze e il sindaco della città, Dario Nardella, hanno deciso di celebrare questo 25 novembre 2020, giornata mondiale contro la violenza sulle donne.

Lo stesso Nardella ha spiegato il gesto: “Un drappo rosso sul David per dire No Alla Violenza Sulle Donne. A tutte le vittime di femminicidio, alle donne che vivono soprusi quotidiani. Gli uomini violenti vanno denunciati: abbiate coraggio, non siete sole! È una battaglia che si può vincere, come Davide contro Golia”.