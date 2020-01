FOTO FN: Gli 1926 chiedono giustizia per Bruno Beatrice

Striscioni appesi in vari angoli della città. Striscioni che portano un unico messaggio: “32 anni senza risposte. Giustizia per Bruno Beatrice“. Con la firma degli 1926, il gruppo più nutrito della tifoseria della Fiorentina. Tutti affissi nella notte.

Beatrice è un ex giocatore viola, morto il 16 dicembre 1987, all’età di 39 anni, di leucemia. Una malattia, ed è questa l’accusa portata avanti dalla famiglia, che è derivata dalle terapie che i club, in quegli anni, facevano seguire i propri tesserati per recuperare dagli infortuni.

Ma ancora non ci sono risposte precise e gli anni passano…