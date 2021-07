MOENA – Sono i quattro portieri vuol a dare il via all’allenamento pomeridiano della Fiorentina. Dragowski, Terracciano, Rosati e Andonov sono scesi in campo con il preparatore dei portieri e hanno cominciato a lavorare in anticipo rispetto ai compagni di squadra.

Ecco la foto realizzata da Fiorentinanews.com: