FOTO FN: I tifosi della Fiorentina non dimenticano i fatti di Salerno. Lo striscione esposto in Curva Fiesole

Non corre sicuramente buon sangue tra la tifoseria della Fiorentina e quella della Salernitana. Del resto quello che è accaduto in Coppa Uefa nella stagione 1998/99 è indimenticabile.

Per i più distratti o per chi non ha vissuto quegli anni, ricordiamo che i viola andarono a giocare all’Arechi di Salerno, la partita di ritorno dei sedicesimi di finale di quella competizione, perché il Franchi era squalificato e per cercare di aiutare, con l’incasso di quel match, la popolazione alluvionata di Sarno. Per tutta risposta, qualche tifoso della Salernitana pensò bene di tirare alla fine del primo tempo una bomba carta in campo che andò a colpire il guardalinee, tramortendolo.

Risultato? Partita data persa a tavolino alla Fiorentina e squalifica dalla competizione. E questo quando ormai la qualificazione agli ottavi era più che acquisita dopo il 3-0 per i viola all’andata a Zurigo e il 2-1, sempre per i gigliati, al termine dei primi 45 minuti.

Ebbene, così possiamo spiegare il perché, in Fiesole, nel corso della partita contro i campani sia stato esposto questo striscione: “Anni trascorsi, svariati cambi di categoria sei sempre il leone che tira un petardo in campo e scappa via?”. La firma è del gruppo “Quelli di Sempre”.