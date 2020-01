Nuovo blitz in città per la famiglia Commisso, giunta in queste ore in Italia: intanto al centro sportivo viola è arrivato in auto Joseph Commisso, il figlio di Rocco, che ha salutato i presenti con il classico augurio di buon anno: “Happy new year, guys”. A breve dovrebbe arrivare anche il patron della Fiorentina, per salutare la squadra al termine della rifinitura e fare finalmente la conoscenza diretta di Beppe Iachini.