FOTO FN: La prima assoluta della Fiorentina con le nuove maglie

Quella con l’Espanyol non solo è la prima partita al Franchi per la Fiorentina nel corso della stagione 2021/22, ma è anche la prima partita assoluta con le nuove maglie targate Kappa.

Per l’occasione la formazione allenata da Vincenzo Italiano è scesa in campo con la prima maglia, quella con il tradizionale viola. Anche se non è certo in tinta unita perché c’è una striscia bianca dove campeggia lo sponsor Mediacom e ci sono anche gli inserti rossi sul collo e sulle maniche.

Inoltre c’è anche la novità del ritorno al giglio alabardato dei Pontello.