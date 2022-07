FOTO FN – L’ultimo commovente saluto a Checcone, tifoso viola scomparso, sotto la sua Curva Fiesole

Si chiamava Francesco Casini, ma per tutti era Checcone. L’uomo è scomparso questo mercoledì, all’età di 53 anni. La Curva Fiesole piange la sua perdita: ha sempre frequentato l’ambiente del tifo e ha seguito la Fiorentina in ogni dove.

Stamani alle 10 si sono svolti i suoi funerali nella sua Lastra a Signa, dove abitava. A salutarlo, c’era anche la bandiera viola Giancarlo Antognoni. Anche i suoi amici della curva hanno deciso di dargli un ultimo saluto, in quella che è stata a tutti gli effetti una seconda casa per Checcone. La salma è stata portata davanti alla Curva Fiesole, per celebrarlo un’ultima volta.

Di seguito, uno scatto raccolto da Fiorentinanews.com: