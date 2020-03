FOTO FN: “Mandi Davide” il bel saluto ad Astori mandato sullo schermo della Dacia Arena

Purtroppo la partita tra Udinese-Fiorentina resterà indissolubilmente rimarrà legata alla morte di Davide Astori. Il club bianconero ha mandato sullo schermo della Dacia Arena un bel saluto dedicato all’ex capitano viola. “Mandi Davide” (Ciao Davide in friulano) questa la scritta, con una foto dell’ex giocatore sullo sfondo. In mancanza dei tifosi viola che non hanno potuto cantare il consueto coro, è stato un modo per non dimenticarsene anche in una particolare giornata come questa.