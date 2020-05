FOTO FN – Mentre si dibatte sul nuovo STADIO, vengono ristrutturate le scale elicoidali del Franchi

Stadio nuovo a Campi o ristrutturazione del Franchi? Il dibattito è aperto e più che mai vivace in questi giorni a Firenze, riguardo a quella che sarà la futura casa della Fiorentina. Intanto, sono stati presi dei provvedimenti nei confronti delle famose scali elicoidali del Franchi. Come si evince dalla foto di Fiorentinanews.com, esse sono state ristrutturate apparendo così praticamente nuove. Un piccolo passo in avanti per chi vuole la riqualificazione del Franchi, un intervento di poco conto per chi invece parteggia per lo stadio nuovo. Ma solo il tempo potrà darci (forse) le risposte definitive…

