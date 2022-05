È in svolgimento l’allenamento pomeridiano della Fiorentina, in vista della sfida di lunedì contro la Roma. In gruppo, è presente anche Alvaro Odriozola, impegnato da tempo dai problemi fisici, ma oggi inserito regolarmente. Lo spagnolo si allena senza problemi con il resto della squadra; arrivano buone notizie, dunque, per mister Vincenzo Italiano.

Ecco le foto realizzate da Fiorentinanews.com: