FOTO FN: Pioli venuto a Firenze per onorare la memoria di Astori

Nonostante abbia conquistato da poche ore la qualificazione alla Champions League, Stefano Pioli è presente all’inaugurazione del murale di Davide Astori. Il tecnico del Milan, legato moltissimo al compianto capitano della Fiorentina, è partito in mattinata da Milano per riuscire ad arrivare a Firenze in tempo.

Ecco la foto realizzata da Fiorentinanews.com: