FOTO FN – Primi autografi per il nuovo centrocampista della Fiorentina Mandragora

Quell’entusiasmo di cui parlava Daniele Pradè, effettivamente un po’ sceso dopo la qualificazione in Europa a causa della vicenda Torreira, adesso sembra ritrovato in casa Fiorentina. Lo dimostrano i tanti tifosi presenti stamattina all’aeroporto, e successivamente alla clinica “Fanfani”, per accogliere i nuovi acquisti Jovic e Gollini.

Un altro nuovo arrivato, intanto, si sta già allenando con la squadra e anche per lui non sono mancati i riconoscimenti. All’uscita da Coverciano, infatti, Rolando Mandragora è stato fermato da alcuni giovani tifosi e ha firmato i primi autografi dall’interno della sua auto. Questa la foto realizzata da Fiorentinanews.com: