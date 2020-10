FOTO FN – Tanti ex campioni della Fiorentina ricordano a Palazzo Vecchio Alessandro “Ciccio” Rialti

A Palazzo Vecchio si sta svolgendo il “Ricordando “Ciccio””, evento organizzato in memoria di Alessandro Rialti, storica firma de “Il Corriere dello Sport”, deceduto lo scorso 5 Aprile.

Ad aprire la cerimonia, condotta da Mario Tenerani e David Guetta, è stato il Sindaco Dario Nardella che ha precisato: “Rialti era un grande professionista, lo si capiva dai suoi atteggiamenti”.

Ha fatto eco al Sindaco la schiera di grandi ex Fiorentina giunti sul posto a partire da Mister Cesare Prandelli e da Luciano Spalletti che ha raccontato un aneddoto di quando era un giovane e proprio Rialti gli disse: “Non sei pronto per venire a Firenze Non gli dar retta, son dei ruffiani”.

E’ dolce anche il ricordo dell’ex Fiorentina Stefano Pioli che ha definito Rialti “un amico leale che non approfittò dell’amicizia per avere una corsia preferenziale”.

Commosso anche Giancarlo Antognoni che ha voluto ricordare il suo trasferimento: ” Mi ricordava sempre quando nel 1987 mi sono trasferito in Svizzera. Mi chiamò chiedendomi se ci andavo dopo 15 anni della Fiorentina e io gli dissi di no. Il giorno dopo invece ci andai. Mi ha sempre ricordato questo fatto e gli devo ancora una cena”