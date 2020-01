FOTO FN: Un Chiesa ritrovato che si sbraccia anche dalla panchina per i compagni

Federico Chiesa, autore del primo gol contro il Napoli ieri sera, non è stato fermo un secondo nemmeno quando è stato sostituito per far posto in campo a Sottil. Soprattutto nel finale di gara il numero 25 viola si è sgolato e sbracciato dalla panchina per dare indicazioni ai compagni su come concludere al meglio la partita, quasi come se fosse un allenatore aggiuntivo. Un altro segnale del ritrovato attaccamento alla causa viola che era stato intravisto nelle ultime settimane dopo un periodo di silenzi e prove anonime. Adesso Chiesa è davvero tornato al centro di tutto l’ambiente viola. Di seguito la foto scattata nei minuti finali della gara: