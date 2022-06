FOTO – Gollini si gode Firenze con la Nazionale e si lascia incantare dal paesaggio

Pierluigi Gollini è sicuramente uno dei profili più accreditati per difendere i pali della Fiorentina nella prossima stagione. Il portiere di proprietà dell’Atalanta non è stato riscattato dal Tottenham, ma a Bergamo è chiuso da Musso e per questo è destinato a partire.

In questi giorni Gollini si trova proprio a Firenze per il ritiro con la Nazionale, e si è lasciato subito incantare dalla bellezza della città. Lo testimonia una delle ultime storie postate sul suo profilo Instagram, in cui si vede uno scorcio di Firenze con sullo sfondo Ponte Vecchio. Sopra, un emoji con gli occhi a forma di cuore. Un po’ poco per essere considerato un indizio di mercato, ma una cosa è certa: se Gollini vestirà la maglia della Fiorentina, saprà apprezzare la bellezza della città.