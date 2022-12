FOTO – Gonzalo Rodriguez carica l’Argentina in vista della finale del Mondiale… e si scusa con Messi

Manca poco più di un’ora al fischio d’inizio della partita per eccellenza. Tra poco si giocherà la finale del Mondiale Qatar 2022, tra Argentina e Francia. Oltre ai calciatori della Fiorentina Nicolas Gonzalez e Lucas Martinez Quarta, volati a Doha per sostenere la propria Nazionale, anche un altro argentino viola come l’ex Gonzalo Rodriguez estende il proprio sostegno all’Albiceleste.

In particolare, con una foto pubblicata su Instagram e su Twitter, Gonzalo ‘si scusa’ con Leo Messi, scherzando sul loro passato e sui loro incontri in Liga: “Perdonami Leo, se alcune volte ti ho maltrattato”.