FOTO FN: Guarda chi si rivede al “Franchi”! Ribery fa coppia d’attacco… con Thereau

Svincolato ormai da tre mesi ma ancora in attesa di decidere se proseguire o meno l’attività, Cyril Thereau non ha perso di vista la Fiorentina, attualmente suo ultimo club in carriera. Ieri sera infatti l’attaccante francese è comparso in tribuna all’interno di uno skybox del “Franchi”, in compagnia di Franck Ribery, a vedere i suoi ex compagni perdere una partita davvero inguardabile.

