FOTO – I cugini granata la buttano sulla moralità: “Migliaia di morti in ogni città e voi pensate a ricominciare il campionato?”

Riprendere il campionato di Serie A non vuol dire solo ricominciare a dare due calci a un pallone, o passare delle ore davanti alla tv. Vuol dire rimettere in moto un sistema economico enorme, fondamentale per il nostro Paese e per tutto lo sport, non solo il calcio. Non la pensano così i tifosi del Torino, che hanno espresso una pesante protesta. Gli Ultras Granata, tra i principali gruppi di tifosi dei cugini viola hanno esposto uno striscione nei pressi dello stadio Filadelfia con su scritto: “Migliaia di morti in ogni città, ma voi pensate alla ripresa della Serie A?”.