FOTO – I tifosi viola appendono uno striscione per Antognoni anche al… Ponte Vecchio!

Un altro striscione per Giancarlo Antognoni, questa volta appeso al Ponte Vecchio. Si fanno sempre più insistenti i messaggi d’amore del tifo fiorentino per quella che è una bandiera della Fiorentina e della storia gigliata. Il messaggio è chiaro: i tifosi della Fiorentina vogliono che l’Unico 10 rimanga nella società viola, rispondendo alle voci che lo vedono già con le valigie in mano. Ultimo dei tanti messaggi uno striscione recante la foto di Antognoni e il giglio di Firenze, apparso questi pomeriggio sullo storico ponte fiorentino. Questa la foto de La Nazione Firenze: